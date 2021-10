VIOLA, La squadra non ha preso bene le scene di ieri

Una delle notizie più cliccate sulle pagine di FirenzeViola.it riguarda il fine partita di ieri sera nella gara persa dalla Fiorentina per 1-0 col Venezia. La sensazione è che l’immediato post-gara di ieri a Venezia abbia creato qualche prima crepa tra la serenità dello spogliatoio della Fiorentina - che aveva fin qui saputo gestire il caso Vlahovic in modo quasi naturale - e la rappresentanza del tifo presente al Penzo, che dopo aver sostenuto senza sosta la squadra per 90’ dopo il fischio finale se l’è presa con l’attaccante (applaudendo però gli altri), reo di essersi avvicinato al settore ospiti per lanciare la sua maglia come se non fossero mai esistite le polemiche legate al rinnovo di contratto. Sembrerebbe che la squadra non ha preso bene le scene di ieri sera a Venezia. CLICCA QUI per tutti i dettagli.