Viola in tv. Date, orari e dove vedere le prossime partite della Fiorentina

La Lega Serie A ha diramato le date, gli orari e la programmazione televisiva delle prossime cinque giornate di campionato: esattamente fino al 33° turno. Di seguito il programma dettagliato con in grassetto gli impegni della Fiorentina in Serie A e con l'assegnazione tv a Sky, in co-esclusiva con DAZN.

30ª GIORNATA

29/03/2025 Sabato 15.00 Como-Empoli DAZN

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia-Bologna DAZN

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus-Genoa DAZN

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce-Roma DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Monza DAZN

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Atalanta DAZN

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter-Udinese DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli-Milan * DAZN

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona-Parma DAZN/SKY

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Torino DAZN

31ª GIORNATA

04/04/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese (DAZN/SKY)

05/04/2025 Sabato 15.00 Monza-Como (DAZN)

05/04/2025 Sabato 18.00 Parma-Inter (DAZN)

05/04/2025 Sabato 20.45 Milan-Fiorentina (DAZN/SKY)

06/04/2025 Domenica 12.30 Lecce-Venezia (DAZN)

06/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Cagliari (DAZN)

06/04/2025 Domenica 15.00 Torino-Hellas Verona (DAZN)

06/04/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio (DAZN/SKY)

06/04/2025 Domenica 20.45 Roma-Juventus (DAZN)

07/04/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Napoli (DAZN)

32ª GIORNATA

11/04/2025 Venerdì 20.45 Udinese-Milan (DAZN/SKY)

12/04/2025 Sabato 15.00 Venezia-Monza (DAZN)

12/04/2025 Sabato 18.00 Inter-Cagliari (DAZN)

12/04/2025 Sabato 20.45 Juventus-Lecce (DAZN/SKY)

13/04/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Bologna (DAZN)

13/04/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Parma (DAZN)

13/04/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Genoa (DAZN)

13/04/2025 Domenica 18.00 Como-Torino (DAZN/SKY)

13/04/2025 Domenica 20.45 Lazio-Roma (DAZN)

14/04/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Empoli (DAZN)

33ª GIORNATA

19/04/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como (DAZN)

19/04/2025 Sabato 18.00 Monza-Napoli (DAZN)

19/04/2025 Sabato 20.45 Roma-Hellas Verona (DAZN/SKY)

20/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Venezia (DAZN)

20/04/2025 Domenica 18.00 Bologna-Inter (DAZN/SKY)

20/04/2025 Domenica 20.45 Milan-Atalanta (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 12.30 Torino-Udinese (DAZN/SKY)

21/04/2025 Lunedì 15.00 Cagliari-Fiorentina (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 18.00 Genoa-Lazio (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 20.45 Parma-Juventus (DAZN)