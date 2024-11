VIOLA, In casa vola: zero sconfitte e vittorie prestigiose

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Le ruspe e il cantiere aperto in Curva Fiesole, il trasferimento dell'ala più calda del tifo viola in Ferrovia e la capienza ridotta sembrano non avere effetti negativi sulla formazione di Palladino. La Fiorentina in casa sta volando, non ha mai perso e ha battuto avversari di prestigio come Lazio, Milan e Roma (addirittura per 5-1). In campionato 14 dei 25 punti in classifica sono stati conquistati in casa, per una media di 2,33 a incontro.

Guardando solo i match davanti al proprio pubblico il club gigliato sarebbe quarto, con quattro vittorie e due pareggi, due lunghezze dietro alla Lazio, prima a quota 16, e ad una da Inter e Napoli.