VIOLA, Il teaser sulla quarta maglia e il riferimento al 1929

La Fiorentina, nelle prossime ore, è pronta a lanciare la sua quarta divisa da gioco per questa stagione, che si affiancherà alla viola, alla bianca e alla viola notte già indossate nel corso della prima parte di questa stagione. A svelare i primi dettagli su come sarà costituita la maglia che indosseranno Biraghi e soci - griffata, ovviamente, Robe di Kappa - è stata la società stessa con un video-teaser in cui, più che chiarire la tonalità vera e propria del completo, vengono forniti dei riferimenti storici circa quello che è il concept seguito dai disegnatori (ovvero la scuola di fashion "Polimoda" di Firenze).

Nella clip pubblicata dal club sui social si fa chiaro riferimento a una lavatrice del passato (nella foto della notizia), sulla quale poi si sovrappone lo slogan "The legend repeats itself", ovvero "La leggenda si ripete". La sensazione è che il video faccia riferimento a quando, nel 1929, nacque il mito su come sia nato il colore viola della maglia della Fiorentina, ovvero - in base alla vulgata - quando dopo un lavaggio delle maglie in un fiume non andato a buon fine le divise stinsero e cambiarono colore, diventando appunto viola.

Un falso storico, sia perché il vero motivo del passaggio al colore viola delle casacche affonda le radici nella scelta da parte del Marchese Ridolfi (fondatore del club tre anni prima) di "copiare" la tonalità della squadra ungherese dell'Ujpest dopo un'amichevole disputata con la Fiorentina nel 1928, sia perché - cromaticamente - il rosso sommato al bianco non dà il viola bensì il rosa. E la sensazione è che il colore della quarta divisa pronta a essere lanciata possa essere proprio quello...