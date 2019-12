VIOLA, Il punto sugli infortunati: Chiesa col Torino?

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Vincenzo Montella - presentando il match di domani sera in Coppa Italia contro il Cittadella - ha fatto il punto su quella che è la situazione relativa agli infortunati, non solo per la gara di domani con i granata ma in vista della sfida di domenica prossima contro il Torino: "Federico Chiesa sta proseguendo il suo recupero" - ha raccontato l'allenatore - "Ieri a fatto a parte, oggi lo rivalutiamo ma è difficilissimo recuperarlo per domani. E' più probabile che ce la faccia per domenica. Per il resto stanno tutti bene tranne Ribery e Boateng che ha un risentimento muscolare". La novità riguarda però Riccardo Sottil, che è disponibile per la gara di domani ma sta combattendo con una serie di problemi fisici: "Ha avuto problemi anche lui, sia alla caviglia che al pube, cosa che non gli ha permesso di allenarsi al meglio" ha rivelato l'Aeroplanino.