VIOLA, Giorno libero tra mare e famiglia. Commisso...

In attesa del rush finale con le ultime due gare in pochi giorni, oggi la Fiorentina si è concessa un giorno libero. Con il gran caldo, diversi si sono goduti una giornata al mare come Igor che mostra i muscoli e i tatuaggi in spiaggia con i suoi amici. Pranzo al mare anche per Amarabat. Cerofolini ha raggiunto le sue donne: la compagna Giulia e la piccola Eva così come giornata di svago con i bimbi e la compagna per Terracciano. Anche Cabral ha la famiglia a Firenze e si gode con loro gli ultimi giorni in città e...al centro commerciale.

Anche il presidente viola Rocco Commisso è rimasto in città e ha pranzato in centro, al ristorante La Buca di San Giovanni, dei suoi corregionali, i fratelli Frija, all'ombra del Duomo con la moglie Caterina, parenti e amici. Grigliate in famiglia per Kouame e Martinez Quarta.