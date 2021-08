VIOLA ECONOMICAMENTE FORTI, MA COMMISSO È CHIARO: PRIMA LE USCITE

Mancano ormai meno di tre settimane all'inizio del campionato di Serie A e la Fiorentina continua a guardarsi intorno per cercare di rinforzare la propria squadra. Con la conclusione del ritiro di Moena, Italiano e la società hanno potuto approfondire i discorsi già ovviamente intavolati sul mercato e fare un po' il punto della situazione sui reparti più o meno da puntellare per arrivare pronti all'Olimpico alle 20:45 del 22 agosto, quando l'avversario di turno sarà la Roma di José Mourinho. Commisso è stato chiaro con i suoi dirigenti ed ha precisato che la rosa sarà migliorata per cercare di raggiungere traguardi e obiettivi prestigiosi, ma, ad ogni entrata dovrà corrispondere un'uscita e, di conseguenza, bisognerà prima cedere per acquistare.

La Fiorentina è un club in salute e a livello economico non ha assolutamente problemi, ma i tempi sono cambiati per tutti ed anche la situazione contingente, dovuta alla pandemia, obbliga ad avere un occhio di riguardo. In più la rosa di Italiano è molto folta e rimpolparla di altri calciatori senza perderne alcuno pare un po' azzardato. I nomi di Orsolini, Brekalo, Carrascal e Florenzi sono di assoluta attualità, le rispettive società sono state informate dell'interesse per questi giocatori, ma, al tempo stesso, si tratta di semplici sondaggi, niente, almeno per ora, di definitivo. I tifosi viola possono stare tranquilli perché le intenzioni del presidente gigliato sono serie, ma bisognerà pazientare un altro po'.