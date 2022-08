VIOLA, ECCO IL GIRONE: GRUPPO A CON ISTANBUL BASAKSEHIR, HEARTS E RIGA

15:04 - Termina il sorteggio: la Fiorentina è inserita nel gruppo A assieme ai turchi dell'Istanbul Basaksehir, gli scozzesi degli Hearts e i lettoni del Riga.

GRUPPO A: Basaksehir, Fiorentina, Hearts, Riga FS.

GRUPPO B: West Ham, FCSB, Anderlecht, Silkeborg.

GRUPPO C: Villarreal, Hapoel Be'er Sheva, Austria Vienna, Lech Poznan.

GRUPPO D: Partizan, Colonia, Nizza, Slovacko.

GRUPPO E: Az Alkmaar, Apollon, Vaduz, Dnipro.

GRUPPO F: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgardens.

GRUPPO G: Slavia Praha, Cluj, Sivasspor, Ballkani.

GRUPPO H: Basilea, Slovan Bratislava, Zalgiris, Pyunik.

14:47 - Via al sorteggio!

14:36 - Volkan Demirel, ex portiere del Fenerbahçe e oggi allenatore, sarà chiamato a sorteggiare le 32 squadre. Con lui l'ambassador della finale di Praga, Vladimir Smicer.

14:30 - Inizia la cerimonia a Istanbul.

La Fiorentina, con lo 0-0 di ieri contro il Twente, è approdata ai gironi di Conference League per la prima volta nella sua storia, dove non sarà però tra le teste di serie. Al sorteggio di oggi - che inizierà alle 14:30 e si svolgerà ad Istanbul - i viola saranno in seconda fascia (il coefficiente della squadra di Italiano è di 15.380), e dunque si troveranno ad affrontare una delle teste di serie: da evitare, sicuramente, il Villarreal semifinalista dell'ultima Champions League o il West Ham di Scamacca. Ma attenzione anche alla terza fascia, dove ci sono Nizza e Anderlecht, mentre le squadre della quarta fascia non sembrano (e non possono) far paura. Di seguito i criteri che regolano il sorteggio per la fase a gironi di Conference League.

• Per il sorteggio della fase a gironi, i 32 club sono divisi in quattro fasce da otto in base al ranking per coefficienti stabilito all'inizio della stagione.

• La prima fascia comprende i primi otto club nel ranking per club, la seconda fascia i successivi otto club in classifica, e così via per i gruppi 3 e 4.

• Per garantire che le squadre accoppiate dello stesso paese abbiano orari di calcio d'inizio diversi secondo i principi di accoppiamento, gli otto gruppi saranno distinti per colore: Gruppi da A a D rossi e Gruppi da E a H blu.

• Quando un club accoppiato viene sorteggiato, ad esempio, in uno dei gruppi rossi (A, B, C o D), l'altro club accoppiato - una volta sorteggiato - sarà automaticamente assegnato a uno dei gruppi blu (E, F, G o H).

La fase a gironi si giocherà di giovedì, dall'8 settembre al 3 novembre, nelle stesse serate della UEFA Europa League, con calcio d'inizio alle 18.45 e alle 21. Avanzano le prime due di ogni girone, ma sarebbe importante arrivare primi, perché significherebbe qualificarsi direttamente agli ottavi e 'saltare' il turno di spareggio (i sedicesimi) contro le terze classificate ('retrocesse') dei gironi di Europa League. Ecco le quattro fasce del sorteggio di oggi. che Firenzeviola.it seguirà come sempre con il suo LIVE in presa diretta:

PRIMA FASCIA

Villarreal (Spa)

Basilea (Sui)

Slavia Praha (Cze)

AZ Alkmaar (Ned)

Gent (Bel)

Istanbul Basaksehir (Tur)

Partizan Belgrado (Srb)

West Ham (Ing)

SECONDA FASCIA

Cluj (Rou)

Molde (Nor)

FCSB (Rou)

Fiorentina (Ita)

Colonia (Ger)

Hapoel Beer-Sheva (Isr)

Apollon Limassol (Cip)

Slovan Bratislava (Svk)



TERZA FASCIA

Nizza (Fra)

Anderlecht (Bel)

Zalgiris Vilnius (Lit)

Austria Vienna (Aut)

Hearts (Sco)

Shamrock Rovers (Irl)

Sivasspor (Tur)

Vaduz (Lie)

QUARTA FASCIA

Dnipro (Ukr)

Lech Poznan (Pol)

FC Slovácko (Cze)

Silkebork (Dan)

Djurgårdens (Sve)

Pyunik (Arm)

RFS Riga (Lat)

FC Ballkani (Kos)