VIOLA, Dragowski e Kokorin a parte, Nico Gonzalez...

La Fiorentina si è allenata al centro sportivo con una partitella finale possibile grazie ai tanti giovani chiamati da Vincenzo Italiano a sostituire i giocatori impegnati in Nazionale in questi giorni. Per quanto riguarda gli infortunati, nessuna novità: Gonzalez ancora assente per il Covid e dunque si allena (per quello che può) a casa da solo visto che è asintomatico e si sono allenati sempre a parte anche Dragowski e Kokorin.