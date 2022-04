VIOLA, Dopo l'amarezza di Torino, c'è una stella polare

Tra gli argomenti più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stato l'approfondimento che la nostra redazione ha dedicato al ko della Fiorentina di ieri in Coppa Italia contro la Juventus. Un'analisi su come può riparire la squadra viola dopo il deludente stop di Torino: per la squadra di Itaiano resta a questo punto il percorso in campionato per ritrovare quel palcoscenico europeo che da troppi anni a Firenze manca: una strada più lunga e tortuosa ma che adesso è l’unico appiglio per concludere al meglio una stagione già fino ad oggi più che positiva. Le vittorie contro Napoli e Atalanta, che hanno contraddistinto l’ottimo percorso fatto dalla Fiorentina in Coppa Italia, dovranno a questo servire come stella polare per provare a dare il meglio nelle ultime sei partite di Serie A e per rendersi conto che il percorso di crescita della squadra di Italiano, nonostante l’amarezza con la Juventus, è già ad ottimo punto.

