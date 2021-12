VIOLA, Da Dubai a Parigi: il Natale dei giocatori

Natale a Dubai? Sembra il titolo di un film dei Vanzina ma il caldo, la facilità di raggiungere Dubai e una cena da Nsr-et hanno sempre attratto i giocatori durante la pausa natalizia (ci sono anche Theo Hernandez e Ribery che è un habituée) e i viola non sono da meno. A Dubai troviamo l'ultimo acquisto viola, Ikoné, che si allena con preparatori ad hoc per farsi trovare evidentemente pronto alla nuova avventura senza rinunciare a qualche giorno di vacanza al caldo. Stessa meta e allenamento anche il giorno di Natale per Dusan Vlahovic, per chiudere un anno vissuto a mille senza rinunciare ad un po' di relax. E al caldo è tornato anche Torreira, che a casa in Uruguay ha riabbracciato i suoi cari.

Ritorno in Brasile per Igor e la moglie Bianca, partiti con una coppia di amici. Parigi è stata la meta scelta da ben due viola che hanno optato non tanto per il romanticismo della città quanto per il divertimento di Disneyland con le rispettive famiglie: quella di origine e amici per quanto riguarda Erick Pulgar, quella formata dalla moglie Giusy e i tre figli per quanto riguarda Marco Benassi. Il cileno e il modenese sono così tornati bambini per qualche ora. Natale tra la neve in montagna invece per Odriozola e per capitan Biraghi. Nastasic è tornato a festeggiare in Serbia, cena, spettacolo dal vivo e tradizionale musica in compagnia. Ritorno a Minervino per Castrovilli con la fidanzata Rachele mentre è rimasto a fare il turista a Firenze Lucas Martinez Quarta con i bambini piccoli per poi fare un "salto" a Tenerife. Così come Lorenzo Venuti ed Augusta, tra affetti e la casa nuova da sistemare, nonostante il brutto tempo. Molti hanno optato per un Natale a casa in famiglia, come Bonaventura a San Severino Marche.