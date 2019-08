VIOLA, Con Pulgar cambio di tattica: mediana a 2?

La Fiorentina sembra orientata a cambiare filosofia all’interno del suo mercato estivo. Non tanto a livello di nomi, quanto di modulo. Nonostante all’inizio del ritiro di Moena l’indicazione sulla volontà di costruire un centrocampo a tre con l’utilizzo di un play vecchio stampo fosse stata chiara, nelle ultime settimane i piani di Vincenzo Montella sembrano aver preso altre strade. Nella fattispecie, verso una mediana a due, qualcosa di piuttosto innovativo per gli intendimenti tattici dell’Aeroplanino. Le prime avvisaglie si sono avute nel corso del ritiro di Montecatini Terme, dove Montella in allenamento ha più volte provato il 3-4-1-2, con la strana coppia Zurkowski-Montiel a dirigere l’impianto di gioco e Venuti-Terzic sugli esterni. Un’idea subito tramontata ma che ha lasciato spazio al 4-2-3-1 proposto a Livorno nel secondo tempo dell’amichevole contro gli amaranto. Non è un caso dunque che in queste ore, oltre ad aver ufficializzato Badelj (abile regista in grado di giocare però anche in una linea mediana a due, come ha tenuto a sottolineare Pradè in conferenza), la Fiorentina abbia messo nel mirino anche Erick Pulgar, vecchio pallino di Corvino (lo ha portato lui in Italia nel 2015) che sa dare il meglio di sé in un centrocampo con due soli interpreti. La Viola 2.0 di Montella è pronta a cambiare pelle.