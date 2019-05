VIOLA, Col Milan doppia vittoria manca da Terim

L'obiettivo in casa Fiorentina, a pochi giorni dalla gara contro il Milan, è quello di tornare al successo. Una parola sconosciuta per la Viola della gestione Montella, che da quando è subentrato a Pioli non ha ancora mai vinto una partita. Per cancellare un digiuno che tra le mura amiche dura ormai dal 16 dicembre 2018 (vittoria per 3-1 sull'Empoli), Chiesa e compagni dovranno fare gli straordinari viste le assenze di Pezzella e Veretout, lottando in un certo senso contro la cabala: è infatti dalla stagione 2000/2001 che la Fiorentina non ottiene due vittorie nello stesso campionato contro il Milan (in quella stagione, con Terim prima e Mancini poi in panchina, i viola si imposero 4-0 a Firenze e 2-1 a San Siro) e la speranza è che dopo il successo per 1-0 firmato da Chiesa all'andata (prima vittoria in trasferta della stagione, peraltro) i viola possano ottenere ancora l'intera posta in palio. Per la classifica (visto che manca un punto alla matematica salvezza) ma soprattutto per l'orgoglio.