VIOLA, Botta e risposta Barone-Vlahovic sul mercato

Tantissime notizie nella giornata odierna su FirenzeViola.it, ma sicuramente tra le più interessanti c'è il botta e risposta prima della partita contro il Napoli tra Dusan Vlahovic e Joe Barone. Il serbo infatti dribbla le domande sul mercato a Italia 1, rispondendo così: "Siamo venuti a giocare una partita di calcio ed è questa la cosa più importante per la Fiorentina. Altre cose non devono interessare nessuno". Il direttore generale però non gliele manda a dire e tuona contro il serbo: "Ci aspettiamo una risposta al più presto da lui ma abbiamo i nostri piani. Posso parlare solo di ciò che abbiamo discusso dalla parte nostra: l'ultima volta che Commisso era qui ci hanno chiesto il doppio. Qualche giorno fa ho parlato con Dusan perché se vuole firmare a Firenze lo deve dire e firmare, altrimenti dica cosa vuole fare. Una società non può essere scacco di un giocatore, ma lui non sembra disposto a parlare. 70 milioni dall'Arsenal? Siamo seriamente intenzionati a valutare tutto, al momento non è arrivato niente ma se arriva valuteremo anche quella dell'Arsenal".

