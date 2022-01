BARONE, Vlahovic ci dica cosa vuole fare. Arsenal...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, FORCINELLA PASSA DALLA FIORENTINA ALLA JUVENTUS Cambio di maglia per Camilla Forcinella. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'estremo difensore classe 2001 attualmente in forza alla Fiorentina è pronta a passare in forza alla forte Juventus, visto il poco spazio nella squadra viola. Forcinella... Cambio di maglia per Camilla Forcinella. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'estremo difensore classe 2001 attualmente in forza alla Fiorentina è pronta a passare in forza alla forte Juventus, visto il poco spazio nella squadra viola. Forcinella... NOTIZIE DI FV NAP-FIO, È 2-5, VIOLA AI QUARTI: A FEBBRAIO LA DEA La Fiorentina batte 5-2 il Napoli ai tempi supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia e accede ai quarti, dove affronterà a inizio febbraio in gara secca al Gewiss Stadium l’Atalanta, che ieri ha superato 2-0 il Venezia. Sono davvero pirotecnici i... La Fiorentina batte 5-2 il Napoli ai tempi supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia e accede ai quarti, dove affronterà a inizio febbraio in gara secca al Gewiss Stadium l’Atalanta, che ieri ha superato 2-0 il Venezia. Sono davvero pirotecnici i... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi