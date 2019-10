VIOLA, Assenti Ribéry e Benassi: ecco i motivi

La Fiorentina stasera scenderà in campo alle ore 19 contro la Pistoiese per un amichevole in vista dell'appuntamento del weekend prossimo contro il Brescia. Non saranno della gara né Ribery né Benassi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il primo non sarà disponibile per un attacco febbrile. Mentre il francese è rimasto a Firenze a svolgere un programma personalizzato, allenandosi proprio questa mattina. Per entrambi la ripresa degli allenamenti in gruppo è prevista per lunedì.