Ancora una seduta di allenamento al centro sportivo per i viola in vista della partita con l'Atalanta domenica prossima. Unico giocatore che resta in dubbio è Gaetano Castrovilli, uscito durante la gara con il Genoa. Per lui come appreso da Firenzeviola.it prosegue il percorso di terapie e riabilitazione e solo nei prossimi giorni ci sarà una valutazione sul rientro o meno.