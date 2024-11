VIOLA "AMMAZZAGRANDI": ADESSO CON LE BIG È TUTT'ALTRA STORIA

FirenzeViola.it

Non più grande solo con le piccole ma - finalmente - grande con le grandi. Una vocazione quella di fare la voce grossa al cospetto delle big del campionato per Raffaele Palladino, che da quando ha iniziato ad allenare in Serie A tra Monza e Fiorentina ha già battuto almeno una volta tutte le storiche sette sorelle che hanno fatto la storia del calcio italiano. All'elenco mancherebbe solo l'Atalanta (big - per modo di dire - da qualche anno) ma per il resto l'aura da ammazzagrandi il tecnico di Mugnano ha saputo trasferirla brillantemente anche alla sua nuova creatura viola.

Se prendiamo in esame infatti i risultati conseguiti in questo campionato da Ranieri e soci con le formazioni arrivate tra le 1a e la 10a posizione nella scorsa stagione (ovviamente la Fiorentina non ha ancora affrontato squadre come Inter, Juventus, Bologna e Napoli) e li paragoniamo con gli stessi punteggi ottenuti nell'arco delle ultime quattro annate, possiamo vedere come nell'ultimo lustro quella guidata da Palladino sia stato il collettivo che ha ottenuto più punti nei cosiddetti scontri diretti (nel computo, ovviamente, vengono valutati gli stessi identici match, sia essi in casa o in trasferta, con i medesimi avversati).

I numeri non lasciano spazio a interpretazioni. E raccontano come, ad oggi, nei cinque match giocati contro altrettante squadre finite nella parte sinistra della classifica a maggio la Fiorentina abbia già incamerato 12 punti, figli di un ko (quello di Bergamo) e quattro successi (Lazio, Milan, Roma e Torino). Peggio - in alcuni casi molto peggio - era stato invece fatto in passato: contro le stesse squadre, solo nello scorso anno, erano infatti arrivati 8 punti, 7 nel 2022/23, 9 la stagione precedente (la prima con Italiano in panchina) e addirittura 4 nel disgraziatissimo 2020/21. Nel giro di soli cinque anni, dunque, la Viola al cospetto delle big ha triplicato il proprio rendimento.



SQUADRA 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21

Atalanta (T) 0 3 0 3 0

Lazio (C) 3 3 0 0 3

Milan (C) 3 0 3 3 0

Roma (C) 3 1 3 3 0

Torino (T) 3 1 1 0 1

TOTALE 12 8 7 9 4