VIOLA AL 13° POSTO PER KM PERCORSI: INCIDERÀ NELLA CORSA ALL'EUROPA?

Dopo 28 giornate di campionato, con la Fiorentina che però deve ancora recuperare una partita, le statistiche cominciano ad assumere un valore piuttosto importante. La Lega Serie A permette di aver accesso, attraverso il suo sito ufficiale, ad una serie di dati molto indicativi, tra cui la classifica della media dei chilometri percorsi ogni gara. Impossibile non notare come la squadra di Vincenzo Italiano sia solamente al 13° posto con 106 km e 167 metri per match: solo la Roma terzultima è più in basso delle formazioni che le stanno davanti nella graduatoria generale. Evidenziare come questo sia un problema per la Fiorentina forse è azzardato, anche perché i viola sono quarti per possesso palla in Italia ed è risaputo che, quando si ha sempre la sfera sotto controllo, si corre meno degli avversari.

Il tecnico gigliato dovrà essere bravo a capire se ciò che sta mancando per lottare per l'Europa è legato al gioco, alla concretezza, alla testa oppure alle gambe. Osservando attentamente i numeri si vede come Lazio, Inter e Atalanta, le prime tre della speciale classifica, siano anche molto in alto in campionato, ovvero al 7°, 2° (potenzialmente 1° con il recupero) e 5° posto. Altrettanto vero però anche che Milan, ora in testa alla Serie A, Napoli, in terza posizione, e Juventus, attualmente quarta, sono indietro nella graduatoria dei chilometri percorsi e si attestano al 12°, al 10° e all'8° posto. Molto dipende dunque dallo stile che viene adottato in campo, dal modulo e da come si interpretano le partite, ma chissà che non possa essere anche questo uno dei motivi della frenata della Fiorentina.