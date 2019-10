VIOLA, A Brescia l'esordio del completo per SMN

La partita di Brescia in programma lunedì sera allo stadio Rigamonti vedrà la Fiorentina fare una sorta di esordio stagionale. La squadra di Montella infatti giocherà la sfida contro Balotelli e compagni indossando per la prima volta in stagione il completo da trasferta rosso, colore scelto in onore del quartiere di Santa Maria Novella (squadra peraltro campione in carica del Calcio Storico).

Nelle precedenti tre trasferte di questo campionato, i viola erano scesi in campo in verde sia a Genova che a Milano e in bianco a Parma contro l'Atalanta. Probabile, a questo punto, che la divisa azzurra (l'ultima che dopo lunedì resterà ancora non utilizzata) possa essere indossata per la prima volta mercoledì 30 ottobre, in occasione del turno infrasettimanale di Reggio Emilia contro il Sassuolo: lo scorso anno la Fiorentina giocò proprio con quella tonalità nel rocambolesco 3-3 ottenuto al 94' grazie al gol di Mirallas.