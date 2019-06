VIERI, DV grande famiglia. Su Commisso e Chiesa...

Christian Vieri, ex attaccante tra le altre per una stagione anche della Fiorentina, ha parlato ai microfoni dei media presenti dalla kermesse di moda Pitti. Queste le sue dichiarazioni riprese da FirenzeViola.it: "Non dobbiamo far pensare alla gente che con Conte l'Inter vince subito lo Scudetto, è sbagliato. La Juventus sarà più avanti, ha uno squadrone e Sarri darà il suo gioco. Oggi è sbagliato dire che Inter, Roma o Napoli potranno vincere lo Scudetto... Fiorentina a Rocco Commisso? What's american go? (ride, ndr) I Della Valle sono una grandissima famiglia, ho conosciuto Andrea ed è una persona per bene, molto positiva. Ogni tanto ci sentiamo. Con Diego meno perché era meno presente... ma Andrea è una grande persona. Per 15 anni hanno fatto grande la Fiorentina. Ora però è arrivato Rocco, come vuole essere chiamato, e vedremo cosa accadrà. Io vivo a Miami e so chi è, ha grande entusiasmo. Chiesa? Non è vendere o tenerlo... Il punto è che se lui vuole andare va. Serve aspettare un po' di tempo".