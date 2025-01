VIDEO, Lazio-Fiorentina 1-2: gli highlights del match 

FirenzeViola.it

Dopo sei partite senza successi la Fiorentina torna a vincere e lo fa nello scontro diretto contro la Lazio all’Olimpico. Gran primo tempo dei viola che indirizzano la gara dopo meno di venti minuti, grazie alle reti di Adli e Beltran. Fiorentina anche sfortunata nel palo colpito da Gudmundsson che avrebbe potuto chiudere il match.

Nella ripresa è la Lazio a prendere in mano il pallino del gioco, arrivando ad accorciare le distanze in pieno recupero grazie al gol di Marusic. Sul finale doppio brivido per i gigliati, con lo stesso Marusic che prima impegna De Gea e poi con il palo interno che attraversa tutta la porta sulla conclusione di Pedro. Di seguito gli highlights del match: