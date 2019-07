VIDEO FV, Veretout: mani in faccia dopo una botta

Durante la partitella nel primo allenamento della Fiorentina a Moena, Jordan Veretout ha subito un brutto contrasto con Bryan Dabo. Il centrocampista francese si è subito toccato la caviglia ma ha continuato a giocare fino alla fine. Per sua fortuna l'allenamento si è concluso in tempi brevi. Mister Vincenzo Montella si è subito avvicinato al giocatore dolorante che a sua volta ha indicato il punto in cui ha preso la botta. In seguito il giocatore ha abbandonato il campo zoppicando con le mani sul volto.