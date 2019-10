VIDEO FV, Venuti: "Non mio solito ruolo ma ok così"

Lorenzo Venuti, difensore viola, si è così espresso sulla vittoria per 2-1 di stasera contro il Sassuolo: "Sono contento perché non era facile avendo pochi minuti sulle gambe. Nuovo ruolo? Non è semplice neppure giocare dove non sei abituato, ma ci proviamo: l'importante è dare sempre il massimo. Mio assist? E' un'emozione mettere una piccola firma sulla partita, sono di Firenze. Ko con Lazio? Di scorie non ce ne sono perché il gruppo è sano e sa come si devono prendere le sconfitte. Bisogna sempre ripartire e migliorare continuando a fare quel che facciamo tutti i giorni. Commisso? Credo che anche per lui sia una soddisfazione immensa vedere la prima vittoria. Cartellino giallo? Non è stato semplice perché non ero in un ruolo proprio mio, però la squadra mi ha aiutato stando tutti compatti e vicini. Si va avanti grazie al gruppo dopo queste cose. Tifosi viola? Qua è sempre stato un campo difficile negli ultimi anni, saranno stati contenti. Sono punti che muovono ovviamente la classifica. Lirola? Lo stimo ed è giusto ci sia competizione perché fa alzare il livello della squadra. Spero che entrambi potremo fare il bene del gruppo".