VIDEO FV, Pradè su Veretout: "Ha chiesto cessione"

"Veretout ha chiesto di essere ceduto, vuole aumentare il suo livello di competitività e lo ritengo anche giusto. Noi non vogliamo contropartite tecniche. Chi ci farà la prima proposta, anche se ho visto le tre società, sarà più vicino al giocatore". Così Daniele Pradè in merito al futuro - in questi giorni molto chiacchierato - di Jordan Veretout. Di seguito il video di FirenzeViola.it: