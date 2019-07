VIDEO FV, Pradè smentisce DDR: "Nessuna offerta"

Nel video di FirenzeViola.it la risposta di Daniele Pradè in sala stampa relativamente a Daniele De Rossi, accostato alla Fiorentina nelle ultime settimane: "Quattro amici al bar è la battuta giusta - che ha scritto qualcuno - per il rapporto che c'è con lui e Montella. Poteva essere una cosa meravigliosa ma non c'è stata mai una proposta da parte nostra".