VIDEO FV, Pradè: "Pedro legato a uscita di Simeone"

Daniele Pradè, sollecitato sul nuovo acquisto Pedro, ha risposto così alla domanda su di lui quest'oggi in conferenza stampa: "Pedro era legato alla situazione di Simeone perché se lui fosse rimasto non avremmo preso nessun altro attaccante, ma siccome le cose con Simeone sono sempre state parecchie, nel senso che i rumors ci sono sempre stati, non abbiamo mai messo pressione al ragazzo. Mosca, Galatasaray per noi non erano neanche da prendere in considerazione perché non piacevano a lui. Nel momento che è uscito Simeone siamo andati a prendere Pedro, una punta con caratteristiche che nessun'altro nostro attaccante ha. È giovane, avrà bisogno di tempo, nella mia carriera ho imparato che tanti brasiliani hanno un periodo almeno di adattamento. Mi aspetto una crescita continua, è molto elegante e noi tutti ci crediamo fortemente. Peccato per lui per l'infortunio al crociato che ha avuto sennò sarebbe già al Real Madrid".