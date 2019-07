VIDEO FV, Pradè: "Ora il tetto salariale sarà più alto"

Queste le dichiarazioni di Daniele Pradè, in conferenza stampa, relativamente a Fair Play Finanziario e tetto salariale: "La proprietà ha subito fissato un incontro con la UEFA per chiarire la situazione. Ma è tanto complessa che ci vorrebbe un giorno intero per definire tutto. Detto questo, un piano già ce l'ho. Ho un tetto salariale più alto rispetto alle altre volte ma siamo in una situazione di difficoltà, visto che abbiamo 75 calciatori sotto contratto, di cui circa 60 non funzionali al nostro progetto. Bisogna assolutamente snellire. Ma non mi sono state chieste plusvalenze". Di seguito il video di FirenzeViola.it: