VIDEO FV, Pioli su Pjaca: "Ha dato buoni segnali"

Tra le risposte più interessanti che sono arrivate nel corso della conferenza stampa odierna di Stefano Pioli, c'è anche quella relativa al momento di Marko Pjaca, cercato con insistenza dal Genoa ma ancora non convinto ad accettare le offerte del club di Preziosi: "Chi lavora bene e chi è disponibile viene convocato: Marko non ha mai dato segnali diversi da questi. L'unico giocatore che è venuto da me per dirmi di voler andare a giocare è stato Dragowski e noi lo abbiamo accontentato" ha detto Pioli, la cui risposta è stata immortalata dal video di FV: