VIDEO FV, Michael Jordan è sbarcato a Firenze

Visita decisamente importante a Firenze per un ex campione del basket: da qualche ora infatti è sbarcato nel capoluogo toscano l'ex cestista dei Chicago Bulls Michael Jordan. Il campione (due ori olimpici e infiniti successi negli Usa) sta alloggiando presso l'hotel Savoy in pieno centro, ovvero dove fino a poche settimane fa ha soggiornato il neo presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Ancora sconosciuto il motivo della visita di Jordan (c'è chi dice che sia qui per inaugurare un ristorante) ma sta di fatto che in queste ultime settimane Firenze è diventata sempre più a stelle e strisce. Ecco la foto ed il video esclusivo di Firenzeviola.it che immortala Michael Jordan all'uscita al proprio albergo: