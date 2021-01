VIDEO FV, KOKORIN A FIRENZE! ORA LA CENA CON COMMISSO

Eccolo: Aleksandr Kokorin è arrivato a Firenze! L'attaccante russo, sbarcato oggi a Roma dove ha svolto la trafila medica di controllo, è arrivato qualche istante fa nel capoluogo toscano e, come si può notare anche dalla foto e dal video realizzati da FirenzeViola.it, si è subito presentato all'albergo del centro di Firenze in cui risiede il suo nuovo presidente Rocco Commisso - dopo essere stato anticipato qualche istante prima da moglie e figlio - col quale avrà l'onore di svolgere la sua prima cena italiana. Al termine, lascerà l'hotel per recarsi in un altro dove pernotterà con i suoi cari, prima di presentarsi ufficialmente alla squadra nella giornata di domani, con il suo primo allenamento in maglia viola.