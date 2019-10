VIDEO FV, Joe Barone: sarebbe bello primo trofeo

Joe Barone ha parlato della partnership dell'ACF Women con la Rinascente che ha fornito le divise ufficiali e della gara di domenica: "Grazie alla Rinascente di credere nel progetto delle Women cui crede molto anche la Fiorentina. Stamattina abbiamo avuto qui una riunione con tutti gli allenatori e sono spazi molto belli, con il rosso e il bianco che danno il senso di importanza e forza. Sono felice della partnership che promuove il made in Italy. Domenica saremo vicino alla squadra ma non vogliamo mettere pressioni. Per noi vincere questo trofeo sarebbe molto molto importante perché sarebbe il nostro primo trofeo e perché sarebbe ottenuto contro la Juventus. Supercoppa femminile, Juve e Supercoppa Primavera? E' un fine settimana importanta che dà sprint a tutta la società e che sta a significare che la società lavora bene a tutti i livelli. Primi trofei? Sono delle finali ed è già importante arrivarci, poi vanno vinte sul campo e di sicuro so che le squadre saranno preparate perciò sono fiducioso anche che potremo portare qualcosa a casa. Donne e professionismo? Al momento non sono proprio al corrente ma credo che anche nel femminile dovrebbe esserci il professionismo ed io ci credo. Puntare sul femminile? Commisso grande sostenitore, come è stato sempre detto, ma non siamo noi a decidere, c'è una federazione ma noi faremo di tutto"