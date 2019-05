VIDEO FV, Joe Barone al Franchi con sciarpa viola

EX VIOLA GUIDI, SARÀ IL TECNICO DEL GUBBIO. LASCIA L'ITALIA U19 Ormai è tutto pronto: a Gubbio aspettano Federico Guidi come nuovo allenatore. La società umbra infatti, informa Il Messaggero, sta solo attendendo che il mister risolva il suo contratto con la FIGC, rinunciando a guidare la Nazionale Under 19 ai prossimi... Ormai è tutto pronto: a Gubbio aspettano Federico Guidi come nuovo allenatore. La società umbra infatti, informa Il Messaggero, sta solo attendendo che il mister risolva il suo contratto con la FIGC, rinunciando a guidare la Nazionale Under 19 ai prossimi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi