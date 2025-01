VIDEO FV, Ecco il saluto di Kayode: "Sempre nel mio cuore"

Giornata di addii al Viola Park: dopo l'allenamento odierno infatti Michael Kayode è uscito dal centro sportivo di Bagno a Ripoli per l'ultima volta (quantomeno in questa stagione). Per il terzino cresciuto in viola il futuro si chiama Brentford, una cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a 17,5 e una percentuale del 10% per la Fiorentina sulla futura rivendita. Kayode, fuori dai cancelli del Viola Park, ha utilizzato il microfono di FirenzeViola.it per salutare tutti i tifosi: "Ringrazio tutti per quello che mi avete donato. Dalla Primavera, alla prima squadra.

Sono cresciuto insieme a voi e se faccio questo passo è solo grazie a voi. Sarete sempre nel mio cuore. Mi dispiace per quello che è successo. Grazie".