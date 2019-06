VIDEO FV, DDV: "Offerta migliore per la Viola"

All'uscita degli studi legali Diego Della Valle ha rilasciato le seguenti parole: "Siamo sicuri aver lasciato la Fiorentina in buone mani, alla persona piu qualificata tra quelle che si sono presentate. Non è l'offerta migliore per noi ma è la migliore per la Fiorentina quindi ci auguriamo che faccia buone cose come crediamo farà e che faccia giocare bene la squadra per accontentare la città. Stato d'animo? Senza drammi, convinti che dopo 17 anni, convinti di avere fatto meglio possibile tra alti e bassi. Continuare ad essere legati a Firenze dove abbiamo tanti amici. I tifosi io li divido in due: i veri ai quali dico di stare tranquilli, che la società è super-solida e le persone che arrivano lo sono altrettanto e faranno bene. Alla categoria dei cazzari non ho nulla da dire. Saluto Firenze".