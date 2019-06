VIDEO FV, Commisso: "Io qui grazie a mia moglie"

Rocco Commisso, come da abitudine ormai, è un ciclone in piena. E mentre esce dall'hotel per andare a cena, venendo preso d'assalto dai cronisti presenti lì davanti - compresi i nostri - si ferma a parlare per qualche minuto, rispondendo alle varie domande. Finché non coinvolge nel discorso anche la moglie Catherine (nella foto dell'articolo) partita per Firenze dagli USA assieme a lui. Attribuendole di fatto il merito nella trattativa che lo ha visto acquistare la Fiorentina: "Firenze è bellissima... Se non era per mia moglie che ama questa città forse l'affare non si faceva", ha dichiarato il magnate italo-americano. Rivivi le sue dichiarazioni complete nei video realizzati da FirenzeViola.it.