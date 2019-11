VIDEO FV, Commisso: "Il progetto è di 70 milioni"

Nel corso della conferenza stampa odierna di presentazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina il presidente dei viola, Rocco Commisso, ha parlato di quanti soldi ha investito per questo progetto. Questo ciò che ha detto nel video di FirenzeViola.it: "Stiamo investendo il doppio di quanto mi ci è voluto per fare il mio ufficio centrale... Sono venuto a Firenze per spendere, guarda un po'! Ho speso 10 milioni per il terreno, poi ci costerà altri 50-60 milioni per tutto il resto. Il progetto è di 70 milioni, anche se spero di no! Marco (Casamonti, l'architetto, ndr) sta spendendo... Non credo che nella storia del calcio, pur con i tanti proprietari di squadre che ci sono stato, nessuno abbia mai speso questi soldi per un centro sportivo dopo soli 4 mesi. Sono contentissimo di investire nella Fiorentina. Con Mediacom ho speso 5,4 miliardi di investimenti in 23 anni... Questa è la stessa mentalità ed applicazione che vedo nel mondo del business. Non si può venire qua, prendere soldi e portarli a casa. C'è da investire. Quello che facciamo rimarrà, grazie alla Fiorentina. Rocco non se li porta in America, i terreni saranno qui a vita. Sono assai contento di sapere che ragazzi e ragazze, e anche loro saranno qui come avevo promesso, e credo che sia la prima volta per quanto riguarda società che hanno anche squadre femminili.".