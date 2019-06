VIDEO FV, Commisso e il fan di Toronto all'hotel

In questi minuti Rocco Commisso si trova a Palazzo Vecchio dove sta incontrando il sindaco Dario Nardella. Nel momento in cui è arrivato all'albergo che lo ospita, in pieno centro, il nuovo proprietario della Fiorentina ha avuto tempo per salutare tifosi e curiosi. Tra cui un uomo dai lineamenti asiatici che l'ha avvicinato e salutato, riferendo di essere di Toronto. Al che Commisso ha risposto: "Toronto? Mia moglie è di Toronto!".