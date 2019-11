VIDEO FV, Chiesa sr. e la gaffe con lady Castrovilli

Ospite della festa per i 115 anni di storia del Siena calcio, oggi Robur Siena, c'era tra gli altri anche l'ex attaccante Enrico Chiesa, ex viola ma anche e soprattutto storico cannoniere della squadra toscana bianco-nera, e padre di Federico oggi alla Fiorentina. A condurre la serata Rachele Risaliti, fidanzata di un compagno del figlio, anche in nazionale, Gaetano Castrovilli. Al momento del suo arrivo sul palco, il presentatore maschile ha esordito con una battuta suonata quasi una gaffe: "Conosce bene tuo figlio...". Dopo qualche istante di silenzio, lo ha rotto proprio Enrico con una risata e con la scenetta della conoscenza ufficiale tra i due. E dopo la rivelazione di lady Castrovilli, scherza: "Ora lo so". Rivivi il momento nel video realizzato da FirenzeViola.it.