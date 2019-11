VIDEO FV, Casamonti: "Vogliamo uno spazio grande"

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ZURKOWSKI NON È FELICE: ORA VALUTA L'ADDIO Arrivato a Firenze, insieme al danese Rasmussen e al serbo Terzic, come acquisto della precedente dirigenza, Szymon Żurkowski ancora non è riuscito a trovare spazio all’interno della rosa viola. La trasferta di Verona sarebbe stata una ghiotta occasione per... Arrivato a Firenze, insieme al danese Rasmussen e al serbo Terzic, come acquisto della precedente dirigenza, Szymon Żurkowski ancora non è riuscito a trovare spazio all’interno della rosa viola. La trasferta di Verona sarebbe stata una ghiotta occasione per... NOTIZIE DI FV FOTO FV, SALA PIENA PER L'ATTESA ASSEMBLEA PUBBLICA Tanta attesa per l'assemblea pubblica dove verrà presentato il nuovo centro sportivo della Fiorentina. A breve arriveranno anche il presidente viola Rocco Commisso con il sindaco Francesco Casini e l'architetto Mario Casamonti. Presenti tra gli altri Filippo... Tanta attesa per l'assemblea pubblica dove verrà presentato il nuovo centro sportivo della Fiorentina. A breve arriveranno anche il presidente viola Rocco Commisso con il sindaco Francesco Casini e l'architetto Mario Casamonti. Presenti tra gli altri Filippo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 Novembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi