VERSO TORINO ASPETTANDO KEAN&CO: IL PUNTO

La Fiorentina alla prova del nove. Ottobre è stato un mese straordinario dal punto di vista dei numeri, ma non dal punto di vista degli infortuni. Giocando con la frequenza e l'intensità con cui ha giocato la Fiorentina d'altronde pestoni, botte o storte non sono così rari. Al lungodegente Pongracic, fuori ormai da settembre per un problema muscolare, si sono così aggiunti gli stop di Gudmundsson (l'infortunio più serio), Comuzzo, Moreno, Kean e Cataldi. Palladino e la squadra sono stati bravi a sopperire alle assenze ma andando avanti ci sarà bisogno anche di loro per continuare a sognare e a far bene. Detto di Gudmundsson che dovremmo rivedere dopo la sosta, Pongracic è tornato a correre sul campo e dunque presto potrebbe tornare a disposizione, anche se è difficile dire se lo sarà già in queste tre partite.

Per Torino è concreta la speranza di recuperare Pietro Comuzzo che, dopo il problema alla caviglia, stava già meglio in settimana ma che a Genova, pur convocato, è stato risparmiato dal tecnico, così come l'altro difensore Moreno, anche lui in panchina a Marassi dopo lo stop per un fastidio muscolare durante la gara a San Gallo. A centrocampo Danilo Cataldi è uscito malconcio dalla gara con la Roma, per lui il club non ha fatto nessun report e proprio FirenzeViola aveva parlato di un problema fisico che in effetti lo ha tenuto fuori dalle convocazioni per Genoa.

Così come è rimasto a lavorare al Viola Park Moise Kean, il giocatore per il quale c'è più attesa. Per lui il riposo è stato più precauzionale per non peggiorare le condizioni di una caviglia che, recuperata a tempo di record per la Roma, in quella gara è stata super sollecitata vista la prova di forza e la doppietta dell'attaccante. I due giocatori sono monitorati giorno per giorno ma la speranza è di poterli rivedere contro i granata a Torino.