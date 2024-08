VERSO PARMA: SOTTIL IN DUBBIO, SI SCALDA BREKALO. IN MEZZO C'È AMRABAT

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tempo di salutare la fine (lieta) della telenovela Gudmundsson ed è già tempo di riprendere il cammino in campionato. Il tempo vola in casa viola ma non solo, almeno a giudicare da un’estate che ha cambiato volto alla Fiorentina e che da oggi si tramuta nel via ufficiale alla nuova serie A. Di fronte alla squadra di Palladino, all'esordio sulla panchina viola, una neopromossa come il Parma, in attesa di esordire anche in Europa, giovedì al Franchi, contro gli ungheresi dell’Akademia Puskas.

I primi dubbi di Palladino - E se il nuovo attaccante islandese della Fiorentina si è allenato soltanto ieri al Viola Park, restando fuori dai convocati per la gara del Tardini al pari di Nico Gonzalez, il tecnico viola è alle prese con i primi dubbi di formazione, più in mezzo al campo che non negli altri reparti. Dietro infatti sembra tutto deciso con l’adattamento di Biraghi a terzo di una difesa completata da Quarta e Pongracic, mentre davanti, salvo sorprese, Kean dovrebbe giocare con il sostegno di Colpani e Brekalo, quest’ultimo favorito su Kouamè e soprattutto su Sottil uscito malconcio dall'ultima amichevole in Germania con il Friburgo. Così resta soprattutto in mezzo al campo il ballottaggio principale con Amrabat candidato a una maglia da titolare, rispetto a Bianco, per giocare accanto a Mandragora. Tra i pali più Terracciano che De Gea.

Pecchia spera in Bonny e conferma Bernabè - Nel Parma Pecchia si augura di avere a disposizione Bonny nonostante i postumi della Coppa Italia, di certo sulle corsie esterne ci saranno Man e Mihaila con Bernabè versione trequartista centrale. Con Almqvist e Cancellieri freschi di arrivo dal mercato, ma subito convocati, in mezzo agiranno Estevez e Sohm mentre Hernani è out. Dietro Coulibaly e Valeri saranno i terzini con Circati e Osorio in mezzo a protezione del portiere Suzuki.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki, Coulibaly, Circati, Osorio, Valeri, Estevez, Sohm, Man, Bernabè, Mihaila, Bonny

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano, Quarta, Pongracic, Biraghi, Dodò, Mandragora, Amrabat, Parisi, Colpani, Brekalo, Kean