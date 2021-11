VERSO IL MILAN CON UN'ARMA IN PIÙ IN MEZZO A TANTI PROBLEMI

Un sospiro di sollievo e un'arma in più contro il Milan: Nico Gonzalez ci sarà! Il giocatore, colpito dal Covid e finalmente guarito, ha scalpitato quasi tre settimane a casa, allenandosi da solo per quello che poteva, aspettando solo il sì dei medici per tornare in campo con tutta la sua voglia, sì arrivato in mattinata dopo il controllo al Policlinico Gemelli. Un rientro importante per tutta la squadra, rinfrancata dalla presenza all'allenamento dell'esterno argentino. E importante per Vincenzo Italiano che ad un certo punto ha iniziato a perdere pezzi, tra squalifiche, Covid e infortuni, quasi come per uno scherzo del Diavolo. Già perché la Fiorentina non arriva certo nel migliore dei modi a questa partita con il Milan vista la difesa dimezzata (out Milenkovi e Quarta squalificati e Nastasic infortunato) a dover far fronte a giocatori come Ibra&Co.

In realtà lo staff deve ancora valutare le condizioni di Nastasic che torna domani insieme ai compagni della Serbia, con il morale alle stelle per la qualificazione in tasca. Con Vlahovic al centro dell'attacco, la speranza è di avere almeno un Gonzalez di nuovo con il ritmo partita. Gli allenamenti di questi altri 4 giorni diranno se potrà partire titolare ma ad oggi regna finalmente l'ottimismo.

A disposizione c'era anche Cristiano Biraghi ed anche questo è un fatto positivo visto che la difesa sarà necessariamente stravolta; nella speranza che il problema familiare che gli ha fatto lasciare il ritiro azzurro sia superato nel migliore dei modi, così da averlo sereno e concentrato. Sta meglio il centrocampista Maleh che però ha lavorato a parte. La sua condizione è importante perché i sudamericani Pulgar e Torreira (Quarta è comunque squalificato) torneranno da metà settimana in poi e giocando di sabato anche in quel reparto si potrebbe creare un problema di quantità, soprattutto se il cileno, che è partito un po' acciaccato dopo l'infortunio e che potrebbe per questo non giocare mai con il Cile, non tornasse ancora in forma e Duncan o Amrabat dovessero servire in regia. Per oggi Italiano dovrà accontentarsi della bella notizia su Gonzalez che di sicuro, anche a lui sempre molto serio per non dire arrabbiato, gli avrà fatto fare un sorriso a 32 denti. Per il resto dovrà vivere alla giornata.