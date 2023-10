VERSO FIO-JUV, Fiesole sold-out: da oggi vendita libera

FirenzeViola.it

Come fa sapere la Fiorentina, da oggi partirà la vendita libera dei biglietti per la partita di domenica 5 novembre con la Juventus. In pratica rimarrà l’obbligo di tessera soltanto per le Curve e quindi solo Curva Ferrovia, visto che la Fiesole è esaurita attualmente. I numeri in vista del match contro i bianconeri sono già molto alti: sono almeno 30mila - per adesso - gli spettatori attesi tra abbonati e biglietti staccati sono alti.