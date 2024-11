VERSO COMO BALLOTTAGGIO DODO-KAYODE: DECISIONE LAST MINUTE

FirenzeViola.it

In vista della partita di domenica, Raffaele Palladino potrebbe avere un dubbio di formazione sulla fascia destra. Tutto dipenderà da come ritroverà Dodo di ritorno dal Brasile, considerando che il calciatore rientrerà a Firenze venerdì e si allenerà con la squadra solo due giorni prima della gara con il Como. Bisognerà capire se il tecnico viola deciderà di fare a meno o no del suo stakanovista che al momento in stagione non ha saltato neanche un minuto nelle dodici gare di campionato disputate. Diventa quindi difficile pensare che Palladino si possa privare del suo terzino ma in caso contrario, complice appunto il rientro a ridosso del match di campionato, potrebbe rimanere aperta fino all'ultimo la possibilità di vedere Kayode dal primo minuto.

Per Kayode sarebbe un’occasione importante, dato che non scende in campo da titolare in Serie A dall’ultima giornata della scorsa stagione. Nonostante lo scarso minutaggio in campionato (appena 25 minuti distribuiti su tre presenze), il difensore è stato impiegato con continuità da Palladino nelle competizioni europee. In questa stagione ha infatti collezionato quattro presenze da titolare in Conference League, compreso il preliminare di andata contro il Puskas Akademia.

La partita contro il Como potrebbe rappresentare un banco di prova significativo, contro un avversario insidioso ma alla portata della Fiorentina. Sarà una decisione last minute, ma è inevitabile pensare che Palladino fino all'ultimo si porterà dietro il dubbio di formazione. Difficile anche fare previsioni guardando i precedenti, considerando che è la prima volta che Dodo manca dal lavoro settimanale in gruppo durante la sosta. Da una parte c'è l'imprescindibilità di Dodo, mentre dall'altra l'opportunità di puntare su Kayode per gestire al meglio le energie della rosa in un periodo denso di impegni.