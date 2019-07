VERETOUT, Incontro finito. Barone: 'Stiamo lavorando'

E' terminato da pochi minuti l'incontro tra il Milan e la Fiorentina per discutere del futuro di Jordan Veretout: presenti, per la società viola l'ad Joe Barone e il ds Daniele Pradè: "Stiamo lavorando, è ancora tutto aperto" le parole del dirigente italo-americano, immortalate anche da questo video di TMW. "No comment" invece per il Milan, rappresentato oggi da Maldini e Massara: