Altra palla gol importante per il Verona al 18’ per Lasagna: palla per l’ex Udinese in area dalla sinistra, tiro in diagonale del numero 92 che chiama alla risposta risposta Dragowski in corner. Sugli sviluppi, stacco di testa di un giocatore dell’Hellas con Venuti che salva sulla linea di porta ed evita il vantaggio dei padroni di casa.