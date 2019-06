VC NY, Incontro pre-Benfica con la squadra negli USA

Rapporto diretto con i tifosi ed eventi ad hoc per rendere la Fiorentina sempre più una...famiglia. Questo è uno degli obiettivi di Rocco Commisso e del suo braccio destro Joe Barone, che dopo la cena con il VC New York di venerdì scorso, è pronto ad organizzare un altro evento nella Grande Mela nei giorni in cui la squadra giocherà in New Jersey contro il Benfica (24 luglio) per l'International Champions Cup. L'idea è quella di far incontrare i tifosi newyorkesi con la squadra che prenderà parte alla tournée americana, magari coinvolgendola in un breve tour della città così da gettare un ulteriore ponte ideale tra Firenze e la "casa base" della nuova proprietà viola.