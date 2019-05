VC FIRENZE 2005, Cena sociale contro la... paura

È andata in scena come di consueto ieri sera la cena sociale del Viola Club Firenze 2005, che nonostante il difficile momento che sta attraversando la Fiorentina ha deciso di radunare tutti gli iscritti (e non solo) attorno ad un tavolo per festeggiare la fine della stagione e scambiarsi i migliori auspici in vista della prossima annata. Un momento di festa - decisamente opposto al clima che si respira in città in questi giorni - al quale hanno preso parte come sempre grandi ospiti, dal presidente onorario del VC Celeste Pin (protagonista, peraltro, della salvezza all'ultima giornata coi viola nella stagione 1989-90) al bomber Christian Riganò, i cui gol avrebbero fatto certo comodo a Montella in questo momento. La serata (che si è svolta nel ristorante-pizzeria "Casamatta") è stata impreziosita anche dalla presenza del benzivendolo Andrea Di Salvo (premiato nella circostanza dal Firenze 2005), dal cuoco della Nazionale italiana Andrea Giovannini e dal direttore di Coverciano Maurizio Francini, accompagnato dalla sua signora. Un ringraziamento al Viola Club anche da tutta Firenzeviola.it per la consueta ospitalità. Ecco alcune foto della bella serata: