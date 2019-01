VANNUCCI, Confronto ADV-tifo fatto positivo. Oggi...

Presente all'inaugurazione del monumento per gli ultras scomparsi, l'assessore allo sport Andrea Vannucci ha parlato a margine dell'evento ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Quella di oggi è un'iniziativa che ben rappresenta lo spirito di Firenze, della Curva Fiesole, che vivono con amore e generosità: è un amore che scavalca e abbraccia tutte le generazioni. Questo è un luogo per ricordare e per pensare i tifosi che non ci sono più. Cosa hanno i tifosi viola in più degli altri? I tifosi viola sono speciali in tutto, le iniziative prese in questi anni lo stanno a dimostrare. La partita di oggi? Spero di vincere. L'incontro tra i Della Valle e i tifosi? E' un fatto positivo e significativo, il dialogare aiuta sempre nell'interesse comune di portare avanti il colore viola in Italia e in Europa, spero".